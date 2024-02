La sinistra a Pontedera, lancia la sua presenza nella competizione elettorale con una lista unitaria in cui confluiscono il partito della Rifondazione Comunista ,di Sinistra Italiana, e cittadini provenienti da esperienze di movimenti attivi sulle tematiche della pace, dell'ambiente, del lavoro, dei diritti,un progetto aperto tra chi è interessato a costruire una Pontedera del futuro partendo da:



La necessità di rivedere in modo forte l’utilizzo e il consumo di nuovo suolo sul territorio comunale per sostenere la lotta ai cambiamenti climatici che portano a eventi calamitosi come gli allagamenti in città e le frane sulle colline.



Il No assoluto alla realizzazione di opere legate alla base militare di Coltano e segnatamente all’autodromo nella tenuta Isabella per non sostenere alcuna economia di guerra.



L’attenzione a tutti i temi ambientali, sia legati alla vicenda KEU che a quello dei rifiuti sia in ambito comunale che nella Valdera tutta per smettere di essere la facile pattumiera della regione con i continui ampliamenti delle discariche.



L’impegno per la gestione dei beni comuni , acqua, trasporti, sanità, rifiuti in modo pubblico e contro le privatizzazioni e le multiutility.



L’azione comune a livello locale contro il premieranno e l’autonomia differenziata.



Alla guida della coalizione come candidata a Sindaca è stata indicata Denise Ciampi che per formazione negli studi e esperienze acquisite sul campo riesce a rappresentare compiutamente tutte le anime di questo laboratorio politico.



Il progetto, che prenderà forma compiuta nelle prossime settimane, non sarà un insieme blindato di buoni propositi amministrativi o di vacue promesse pre elettorali, ma avrà come filo conduttore il continuo ascolto dei bisogni dei cittadini singoli e associati senza soluzione di continuità anche dopo il momento elettorale.



La lista che prenderà il nome di “ Pontedera a Sinistra ” con Denise Ciampi è la vera novità politica nel panorama delle amministrative di Pontedera e si candida a guidare palazzo Stefanelli in alternativa a molte delle scelte operate dall’amministrazione uscente e dagli altri soggetti in corsa la cui distanza è abissale, con una donna giovane e impegnata su molti versanti dalla cultura al sociale.

“ Pontedera a Sinistra”

Circolo Rifondazione Comunista Pontedera Karl Marx

Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina