Pro Assistenza Calcinaia inaugura il nuovo mezzo

Un obbiettivo raggiunto grazie alla generosità di aziende del territorio, volontari e cittadini, nonché al fondamentale finanziamento della Fondazione Pisa.

Il progetto “Noi con voi, voi con noi” lanciato qualche mese fa dalla Pro Assistenza di Calcinaia e patrocinato dal Comune è riuscito a coinvolgere davvero tante persone al punto che Domenica 25 Febbraio alle ore 12.00 è prevista l’inaugurazione del nuovo mezzo per il trasporto disabili.

Un traguardo raggiunto in breve tempo che ha permesso all’associazione di volontariato calcinaiola di dismettere il vecchio veicolo, ormai obsoleto, per mettere a disposizione di tutta la cittadinanza questo nuovo mezzo a 8/9 posti, capace di trasportare fino a 2/3 persone in carrozzella utile sia per il trasporto scolastico di ragazzi con difficoltà motorie che per gli spostamenti di persone non autosufficienti.

Il veicolo potrà comunque essere a disposizione anche per altri servizi offerti dalla Pro Assistenza alla cittadinanza.

Dopo l’inaugurazione che si svolgerà presso la sede dell’associazione in via dei Martiri 11/B e a cui prenderanno parte tra gli altri il Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, l’Ass. Alle Politiche Sociali, Flavio Tani, la Presidente della Pro Assistenza, Nila Arzilli e i volontari dell'Associazione e un rappresentante della Fondazione Pisa, è previsto anche un pranzo sociale organizzato proprio dalla Pro Assistenza presso la Sala De Andrè del Circolo Arci di Calcinaia a cui è possibile prenotarsi a questi contatti: cell. 338 3824756 - tel. 0587 489060.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa