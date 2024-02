La polizia carica i cortei pro Palestina, le reazioni: "Inorriditi, scene gravi"

Nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, a Pisa e Firenze si sono tenute manifestazioni pro Palestina. In entrambi i casi hanno partecipato ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, oltre a persone di origini palestinese. Hanno fatto il giro dei social i video che ritraggono le cariche della polizia sui due diversi cortei. Sono arrivate anche reazioni dal mondo della politica e non solo.

Fossi: "Adesso basta"

“Oggi è toccato agli studenti di Pisa. Adesso basta. Ormai gli episodi in cui le forze dell’ordine del nostro paese vengono fatte intervenire per reprimere le manifestazioni o identificare partecipanti si susseguono oltre il livello di guardia. Presenterò subito un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, affinché chiarisca anche il ruolo del questore in questa vicenda, in cui le cariche della polizia hanno coinvolto anche ragazzini. Questa repressione è gravissima. In Toscana, così come in tutta Italia, difenderemo la democrazia”. Così Emiliano Fossi, deputato e segretario Pd Toscana.

Ceccarelli: "Inorriditi"

“Sono immagini davvero brutte quelle che ho visto questa mattina nei video che mi sono stati inviati da nostri militanti, nei quali si testimonia la reazione violenta e del tutto sproporzionata delle forze dell’ordine nei confronti dei giovanissimi manifestanti a Pisa.

Tra quei ragazzi che esercitavano una libertà costituzionale, quella di manifestare liberamente il proprio pensiero, potevano essere i figli di ognuno di noi e questo induce a chiedere che sia fatta chiarezza sull’accaduto”.

Con queste parole il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli interviene sulla violenta repressione delle manifestazioni studentesche pro Palestina in programma questa mattina in diverse città toscane.

“Ci sono domande – prosegue Ceccarelli - a cui si deve rispondere subito. Perché una reazione così violenta di fronte a manifestanti palesemente disarmati e innocui? Chi ha dato l’ordine di affrontare con mezzi oltremodo repressivi manifestazioni pacifiche, non animate da pericolosi terroristi, bensì da ragazzi e ragazze di giovanissima età? E’ forse cambiato il clima in questo paese? C’è un atteggiamento diverso da parte del Governo nei confronti di chi manifesta liberamente il proprio pensiero? Io credo che queste domande debbano avere risposta e nei prossimi giorni il Gruppo del Pd presenterà una propria mozione per chiedere che sia fatta chiarezza su questi fatti e sia verificata la proporzionalità della reazione avuta dalle forze dell’ordine rispetto ai giovani manifestanti.

Queste immagini – conclude Ceccarelli - richiamano alla mente la gravissima vicenda del comunicato fatto leggere in diretta, nel corso di una trasmissione di spettacolo, dall’AD della Rai Sergio, solo perché due artisti avevano espresso il proprio pensiero su una vicenda che sta drammaticamente toccando ognuno di noi com’è quella della guerra in atto nella striscia di Gaza. Ma in questo momento il problema non è quello di stabilire chi ha ragione in quel conflitto, bensì se in questo paese siano ancora garantite le libertà costituzionali, a cominciare da quella della liberà manifestazione del pensiero di ognuno di noi”.

Nardini: "Gravità assoluta"

"Quelle che arrivano da Pisa sono immagini di una gravità assoluta, sulle quali è urgente che venga fatta chiarezza.

Qual è la grave e imminente minaccia all'ordine pubblico che possa spiegare perché un piccolo corteo di studentesse e studenti venga caricato con una tale violenza?

I vertici delle forze dell'ordine rispondano urgentemente di quanto accaduto e, ammesso che esistano, rendano note le ragioni per cui la situazione è degenerata a tal punto, individuando responsabilità e colpe.

La libera manifestazione di opinioni e dissenso è una libertà fondamentale garantita dalla nostra Costituzione.

La mia solidarietà alle giovanissime studentesse e ai giovanissimi studenti coinvolti. Non possiamo sottovalutare un clima di repressione di cui arrivano molteplici segnali. Le istituzioni siano unite nella ricerca della verità su quanto accaduto e nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali". Queste le parole dell'assessora regionale all'istruzione della Toscana Alessandra Nardini.

La condanna Flc Cgil

La FLC CGIL Toscana condanna il comportamento delle forze di polizia che oggi a Pisa e Firenze hanno caricato delle studentesse e degli studenti inermi che stavano manifestando per la pace in Palestina, con l'unica colpa di preoccuparsi per una terra martoriata da più di cinquanta anni.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione di una strategia anticostituzionale da parte di questo governo che non tollera il dissenso e lo reprime con la violenza. Un ritorno a 100 anni fa, che la FLC CGIL Toscana non soltanto stigmatizza, ma respinge con forza.

In particolare, gli studenti e il mondo della conoscenza sono sotto attacco da più di un anno, sia attraverso aggressioni neofasciste, sia con la repressione delle forze d’ordine, sia con il tentativo inserire delle modifiche legislative che vorrebbero mortificare i lavoratori del settore e divederli.

La FLC CGIL Toscana si schiera con forza con gli studenti e contro questa strategia repressiva e antidemocratica che tenta di lacerare la Costituzione antifascista: continueremo a difendere la democrazia nei luoghi dell’istruzione e della ricerca e a rilanciare la lotta per nuove libertà e nuovi diritti.

Palagi e Bundu: "Clima pesante"

Così Dmitrij Palagi, Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune.

"Vedere giovani generazioni prese a manganellate solo perché chiedono pace, mentre si proteggono i luoghi del potere, dove si prendono decisioni di guerra, è sempre una sconfitta delle istituzioni.

Ogni giorno respiriamo un clima pesante, di disconoscimento dei conflitti, di disconoscimento del pensiero critico e di rimozione di alcune mobilitazioni.

Questa mattina non potevamo essere in piazza, ma le immagini di quanto avvenuto a Firenze e Pisa ci preoccupano.

L'impossibilità di passare da alcune aree di questa città è una limitazione della libertà di manifestare che criminalizza a priori alcune istanze.

Immaginiamo che da parte di chi governa arriveranno le consuete frasi di circostanza. Da parte nostra ribadiamo l'importanza di aderire alle manifestazioni, nella loro pluralità e diversità, senza strumentalizzazioni. Ringraziamo quindi chi oggi ha scioperato o rinunciato a un giorno di scuola per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. E ancora una volta prendiamo atto di come una parte della politica si nasconda dietro l'uso delle forze dell'ordine, per trasformare in ordine pubblico delle questioni sociali e politiche".

Sabatini: "Conti condanni l'accaduto"

Così Oreste Sabatino, segretario provinciale PD Pisa: "Un corteo di studenti delle scuole superiori non si può in alcun modo e per nessun motivo trasformare in cariche da parte della Polizia e con giovani ragazzi bloccati a terra con le mani dietro la schiena. Quello che è successo oggi a Pisa è gravissimo e inaccettabile e va contro i principi della nostra Costituzione. Chiediamo al Sindaco Conti di condannare tutto ciò e allo stesso tempo che si faccia luce su quanto accaduto".

PaP: "Condanniamo quanto successo"

Potere al Popolo "condanna fermamente quello che è successo a Pisa durante una pacifica manifestazione di studenti per la Palestina. Ragazzi inermi, anche minorenni, sono stati picchiati da agenti in tenuta antisommossa perché volevano raggiungere piazza dei cavalieri per protestare legittimamente contro il genocidio del popolo palestinese. Questi sono i valori occidentali tanto proclamati contro la barbarie delle dittature ? L'ipocrisia del nostro governo e dell'UE nel proclamarsi antifascista per poi appoggiare i nazisti in Ucraina ed i sionisti che stanno annientando un'intera popolazione è insopportabile e, in occasioni come quella di stamani, viene allo scoperto. Guai discostarsi dal pensiero unico che ci stanno propinano attraverso tutti i media. Potere al Popolo sta dalla parte degli studenti, della democrazia e della libertà di manifestare e condanna questa vergogna. Domani tutti a Milano per la manifestazione nazionale!".

Simiani: "Ziello fa esternazioni farneticanti"

"Erano probabilmente decenni che la Polizia non manganellava ragazzini che manifestavano. Quello che colpisce ancora una volta non sono le esternazioni farneticanti come quelle dell'onorevole della Lega Ziello che crede evidentemente di essere nella Russia di Putin ma il silenzio della Premier Meloni che ancora una volta lascia al Ministro Piantedosi le responsabilità dei fatti": è quanto dichiara il deputato Pd Marco Simiani sugli scontri avvenuti oggi, venerdì 23 febbraio, a Pisa.

Il sindaco Conti: "Profondamente amareggiato"

"Quello che è accaduto stamani in città mi ha profondamente amareggiato, prima ancora che come Sindaco, come cittadino e genitore.

Ho telefonato stamani a Questore e Prefetto per chiedere conto di quanto avvenuto. A entrambi ho ribadito che chiunque deve essere libero di manifestare liberamente il proprio pensiero, sempre. E che Pisa, da sempre, è luogo di incontro e confronto.

Così come voglio ricordare a tutti che la convivenza pacifica è assicurata in primo luogo dal rispetto delle regole e chi non le rispetta va sanzionato. Come mi auguro avvenga per chi si è reso responsabile del blitz sulla nostra Torre di qualche settimana fa.

Ma mai in alcun modo si può usare la violenza per reprimere una manifestazione di ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Così come non si può usare la violenza per imporre una propria idea.

Voglio parlare con questi ragazzi, ascoltare le loro ragioni e i loro racconti. Il Comune di Pisa è uno spazio pubblico dove è possibile esprimere liberamente, ed educatamente, ogni pensiero."