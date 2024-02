Toscana e Regione Centro-Valle della Loira rinnovano l’accordo di collaborazione

Una collaborazione rinnovata per rafforzare legami e favorire la promozione reciproca dei territori, delle culture, del patrimonio e della creatività. Toscana e Regione Centro Valle della Loira hanno siglato oggi un protocollo d’intesa a Orléans, capoluogo della Regione francese. A firmare l’intesa i presidenti Eugenio Giani e Francois Bonneau.

“Sono orgoglioso di questa collaborazione con la Regione Centro-Valle della Loira”, afferma il presidente Giani. “Con la sigla di questo protocollo d’intesa le due regioni potranno attuare progettualità comuni nel campo delle arti, con la promozione di musei, di siti culturali e naturali, favorire gli scambi turistici tra le due regioni, ma anche rafforzare la collaborazioni tra le imprese dei due territori e sviluppando le reti e i programmi di investimento esistenti e promuovendo la creazione di nuovi meccanismi di collaborazione economica”.

“Un protocollo che intende favorire non solo le iniziative culturali ed economiche – prosegue Giani – ma anche la promozione dei settori agroalimentari e gastronomici di qualità e stagionali e la promozione di scambi tra corsi di istruzione superiore di eccellenza favorendo la mobilità di discenti e insegnanti, in particolare nei settori dell'artigianato, del turismo, dell'ingegneria. Una collaborazione ad ampio raggio tra due Regioni con eccellenze comuni dal punto di vista dei beni artistici e culturali e dell’economia. I territori della Loira portano tracce profonde lasciate dalla Toscana, a partire dalla presenza di Caterina de’ Medici e di Leonardo da Vinci”.

“L’accordo - conclude Giani - rinnova un precedente protocollo scaduto nel 2020. Nel frattempo le Regioni francesi sono state modificate, quella della Loira si è ingrandita, diventando Centro-Loira. La Toscana, oltre che con la Loira, ha accordi con la Provenza e la Corsica”.

L’accordo punta a facilitare collaborazioni e scambi in diversi ambiti: beni artistici, culturali e naturali, turismo sostenibile, attrattività e sviluppo economico, agricoltura e alimentazione sostenibili, gastronomia, formazione e istruzione superiore, ricerca e innovazione, relazioni con paesi terzi. Le due regioni si impegnano ad organizzare scambi di pratiche ed esperienze, a sviluppare progetti ed azioni congiunti ed a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il ruolo delle istituzioni regionali per quel che riguarda la localizzazione degli interventi da realizzare nel quadro degli obiettivi dell’Agenda 2030. Vengono prese inoltre in considerazione anche le sfide relative al cambiamento climatico e alla biodiversità.

Per la programmazione annuale delle azioni di collaborazione e per il monitoraggio e la valutazione della loro attuazione viene inoltra stabilita la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che si riunirà almeno una volta l’anno. Inoltre entrambe le regioni provvederanno alla nomina di un coordinatore che avrà il compito di monitorare l’attuazione del protocollo attraverso una relazione annuale. L’accordo ha una durata di tre anni.

Fonte: Regione Toscana