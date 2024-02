TourismA, Giani: "Presto la Toscana avrà una nuova legge sul turismo"

Una nuova proposta di legge sul turismo sarà presto varata dalla giunta regionale. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani, intervenendo stamattina all’apertura della X edizione di tourismA al palazzo dei Congressi a Firenze.

Giani ha prima spiegato che tourismA, grazie ad un programma sempre più importante e strutturato, “sta diventando anno dopo anno un’occasione di valorizzazione e promozione turistica di livello nazionale ed internazionale”, e che “questa edizione vede al centro la figura di Cosimo I de’ Medici di cui ricorrono i 450 anni dalla morte” (lo stesso presidente ha poi tenuto nell’auditorium una lectio magistralis dal titolo “Etruschi in casa Medici: da Cosimo I dux Etruriae (1519-1574) all’Elettrice Palatina”).

Quindi riguardo alla nuova legge sul turismo ha detto che “La Regione sta predisponendo una proposta di legge che sarà approvata dalla giunta nelle prossime settimane. Il nuovo testo darà più poteri agli organi con i quali collaboriamo direttamente per portare avanti le politiche di promozione turistica, ovvero gli Ambiti che assumeranno il nome di Comunità di Ambito. Sono in tutto 28 e servono per valorizzare la Toscana diffusa, e per questo scopo abbiamo bisogno di centri pulsanti capaci di sfruttare al massimo le potenzialità delle zone meno battute. Ad oggi esistono già gli Ambiti turistici che però vanno potenziati con la previsione, all’interno della nuova legge, di un obbligo di un capitolo di spesa dedicato alle politiche di promozione. Il tutto - ha concluso - per favorire la crescita dell’identità di ognuna di queste Comunità e delle specificità ad esse collegate”.

Fonte: Regione Toscana