Una festa speciale per lo stagista che compie 60 anni

Una gioiosa e allegra festa di compleanno è andata in scena nella sala del teatrino del Circolo Mcl di Tavarnelle, dedicata ad uno stagista speciale. Per augurare buon compleanno a Marco Saccardi, al suo sessantesimo anniversario, i dipendenti del Comune di Barberino Tavarnelle hanno scelto un’occasione e una location originale. Palloncini colorati, candele ‘esplosive’ e una maxi torta per una persona dinamica, sensibile, gentile, profondamente legata alle colleghe e ai colleghi del Comune che conosce da 25 anni. Tutti a far festa, a sipario aperto, intorno a Marco Saccardi, originario di Tavarnelle, e al suo ritorno avvenuto da alcune settimane tra gli uffici di piazza Matteotti, frutto di un percorso come inserimento socioterapeutico seguito dagli uffici del Comune in collaborazione con Casa famiglia Meijer, dopo la lunga pausa imposta dal Covid.

Circondato dall’affetto dei dipendenti, Marco Saccardi è stato felice di condividere il suo sessantesimo compleanno con le amiche e gli amici del Comune. Una lunghissima tavolata al centro della sala, condita da battute, risate, emozioni, hanno reso l’occasione di convivialità un momento speciale. Tra i commensali anche il sindaco David Baroncelli che ha donato a Marco il simbolo del Comune, la spilla che raffigura il nuovo stemma del comune unico. E poi tanti altri doni tra t-shirt, foto ricordo e brindisi finale.

“Lo spirito di solidarietà, la rete di collaborazione che anima i dipendenti del Comune, esprime una straordinaria carica umana, oltre a rappresentare una risorsa per il benessere collettivo dell’ente – dichiara il sindaco David Baroncelli – sono felice che al nostro caro Marco sia arrivata questa bella ondata di affetto e di emozioni, mi unisco al personale del Comune e auguro al festeggiato che possa realizzare tutti i suoi sogni, compreso quello di averlo ogni giorno tra noi!”.

