Amministrative Castelfiorentino: inaugurata la sede per Francesca Giannì 2024

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 24 febbraio, l’inaugurazione della sede del Comitato a sostegno di Francesca Giannì per le Amministrative 2024: “uno spazio collettivo dove progettare la Città”. Nel pomeriggio si sono svolte letture e creatività per bambine e bambini nell’apposito spazio all’interno della sede pensato e progettato per l’infanzia. La sede si trova in via Ferruccio 43, a Castelfiorentino.

L’incontro è stato anche l’occasione per scoprire lo slogan e i colori scelti dal comitato per la campagna elettorale: bianco e una tonalità di rosso-magenta dagli svariati significati simbolici. Accanto alla frase principale “Una Città per vivere” sono affiancate le diverse tematiche che andranno a comporre il programma elettorale: ambiente, sviluppo economico, sicurezza, scuola, sanità, comunità, decoro e molti altri. Proprio la sede sarà il luogo dove costruire la Città insieme alle cittadine e ai cittadini. Per questo è stato scelto un ambiente aperto, dinamico e minimale, pur con un forte richiamo alla tradizione femminile castellana grazie a una gigantografia dedicata all’antico lavoro delle fiascaie di Castelfiorentino.

“Con grande emozione siamo giunti a questa apertura – commenta la candidata Francesca Giannì – la nostra sede sarà un luogo dove incontrarci, discutere, confrontarci e costruire. Molti sono gli appuntamenti che sto già portando avanti con associazioni, privati, cittadini e professionisti, ma uno spazio tutto nostro dove costruire la Città è come un primo mattoncino dal quale partire per la costruzione, con solide fondamenta, di un programma elettorale che sia al tempo stesso chiaro, centrato e con un po’ di coraggio anche ambizioso, ma soprattutto vero. Grazie alla mia esperienza nella Giunta del Comune di Castelfiorentino e al mio lavoro al Comune di San Gimignano conosco ormai bene le dinamiche di una Pubblica Amministrazione e il mio obiettivo sarà far cresce la mia Città, ma senza raccontare frottole ai cittadini, come spesso succede durante le campagne elettorali. Sono molto grata alle tante volontarie e ai tanti volontari che si stanno già dando molto da fare per creare una campagna elettorale così complessa e sono certa che sempre più persone si uniranno a noi per progettare la Comunità di Castelfiorentino.Si parte da qui per iniziare a costruire insieme una Città per vivere!”.

Già in cantiere gli eventi delle prossime settimane: 4 tavoli di lavoro programmatici e 4 tavoli di confronto nelle frazioni.

Francesca Giannì

Classe 1993, diplomata al Liceo Scientifico Enriques di Castelfiorentino, una laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Siena e un master in Giurista dell’economia e manager pubblico presso l’Università di Pisa. Appassionata di diritto internazionale e amministrativo, nel 2015, a nemmeno 22 anni, viene scelta dal Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, per ricoprire il ruolo di Assessore alla scuola e politiche educative, politiche giovanili, trasporti e mobilità, partecipazione democratica e cooperazione internazionale. È stata ed è tutt'ora uno degli Assessori alla scuola più giovani d'Italia. Nel 2019 si candida al Consiglio Comunale di Castelfiorentino e dopo la riconferma come Assessore riceve ottimi risultati anche con la candidatura per il Consiglio Regionale Toscano con più di 5.000 preferenze. Dal 2021 al 2023 ricopre la carica di Segretaria del PD di Castelfiorentino e da due anni lavora al Comune di San Gimignano come funzionaria con incarico di “posizione elevata qualificazione” per le funzioni di segreteria affari generali, musei biblioteche archivi, attività culturali, servizi demografici e URP.

Fonte: Ufficio Stampa