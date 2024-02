Basket Castelfiorentino, il calendario dell'Abc Solettificio Manetti

L’Abc Solettificio Manetti esordirà venerdì 1 marzo a Collegno, domenica 10 la prima casalinga.

Sono ufficiali i calendari della seconda fase di serie B Interregionale, con l’Abc Solettificio Manetti inserita nel girone playout della conference Nord-Ovest nel quale sono confluite le ultime quattro squadre classificate dei gironi A e B della prima fase. Nello specifico si tratta di Olimpia Legnaia, Basket Club Serravalle, Abc Solettificio Manetti e Pallacanestro Sestri per il girone B, Oleggio Basket, Collegno Basket, Amatori Basket Savigliano e Campus Piemonte Basketball per il girone A.

La formula prevede gare di andata e ritorno con le squadre non incontrate nella la prima fase, a partire da una classifica che tiene contro dei soli risultati acquisiti negli scontri diretti. L’Abc Solettificio Manetti affronterà dunque le quattro squadre piemontesi del girone A. Al termine, le ultime due squadre classificate saranno direttamente retrocesse in serie C, mentre la terz’ultima approderà ai playout.

L’esordio dei gialloblu è in programma venerdì 1 marzo alle 21 a Collegno, mentre il debutto al PalaBetti sarà domenica 10 marzo alle 18 contro Savigliano. Ultima giornata in contemporanea su tutti i campi sabato 20 aprile alle 20.30.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa