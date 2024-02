Comune di Capannoli "scollegato" per tre mesi. FdI: "La mail era fuori uso"

Per tre mesi la mail info@comune.capannoli.pi.it del Comune di Capannoli è rimasta scollegata dall’ufficio protocollo. A rivelarlo sono stati gli esponenti di Fratelli d'Italia di Capannoli.

"Siamo costretti a segnalare l’ennesima disfunzione di un’Amministrazione sempre più lontana dai suoi cittadini. Quel che è successo ha infatti dell’incredibile: in pratica i cittadini scrivevano al Comune, ma nessuno leggeva e rispondeva. Il colmo è che se non avessimo sollevato noi il problema dal Comune non se ne sarebbero neanche accorti. Questo ennesimo disservizio dimostra chiaramente il fallimento dell’Amministrazione, che non riesce a garantire neanche un servizio essenziale come quello di posta elettronica istituzionale".