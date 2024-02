Corteo degli studenti del Virgilio a Empoli: 200 manifestanti

Corteo anche a Empoli da parte degli studenti del Virgilio di Empoli nella mattina di oggi. Il Collettivo Sav ha riunito 150-200 liceali che hanno manifestato questa mattina si sono ritrovati di fronte alla sede di via Cavour e a quella di via Fucini (per il liceo artistico). La manifestazione spontanea, seppur non autorizzata, si è svolta nella massima tranquillità e si è conclusa in piazza della Vittoria. Il corteo era in risposta alle violenze avvenute nella giornata di ieri a Pisa e Firenze per le proteste per la fine dei bombardamenti a Gaza. Anche a Empoli sono stati esibiti messaggi come 'Palestina libera', 'Stop al genocidio', 'Stop agli abusi', oltre a 'Proteggeteci, non picchiateci' per rispondere alle cariche della polizia di ieri.