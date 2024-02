Fingono di aiutarla con la spesa e poi derubano anziana fiorentina

Un’anziana di 85 anni è stata derubata del portafoglio da due donne, che con la scusa di aiutarla a portare la spesa fino a casa le hanno sottratto il borsellino.

Il furto è avvenuto a Firenze il 29 novembre, in zona Peretola: le due malviventi avrebbero seguito l’85enne dal centro commerciale fin quasi a casa. Al portone di casa dell’anziana, si sono offerte di portare il carrello della spesa nell'abitazione. A quel punto la più giovane, una ragazza di 23 anni, avrebbe sfilato il portafogli dalla borsa della donna, che conteneva il bancomat e un biglietto con il pin.

Le due, dopo essersi allontanate, avrebbero fatto acquisti con quella stessa carta e prelevato anche denaro a uno sportello automatico. Questa mossa è stata loro fatale, perché sono state riprese dalle telecamere dello sportello automatico. Il giorno successivo, infatti, la 23enne è stata fermata per un controllo; con sé aveva ancora in borsa il bancomat intestato alla pensionata, oltre a quello di un'altra donna anziana.

La giovane, è stato quindi ricostruito, aveva già messo a segno un colpo simile: si era proposta come colf di un’altra donna anziana e con questa scusa l’anziana l’aveva fatta entrare in casa. A questo punto, la 23enne avrebbe rubato il bancomat e poi avrebbe prelevato soldi a un bancomat, anche questa volta ripresa dalle telecamere.

La ragazza è stata arrestata ad Aprilia, in provincia di Latina, con l'accusa di furto in abitazione aggravato e utilizzo fraudolento di carta di credito o bancomat. La complice non è stata ancora individuata.