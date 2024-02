Incendio in frantoio, salvate 5 persone bloccate dal fumo

Incendio in un frantorio a Palazzetto di Vicopisano. Alle 4 di notte i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti. L'attività agricola è stata completamente avvolta dalle fiamme, che arrivavano a lambire la facciata dell'edificio fino al primo piano. Sono state salvate 5 persone residenti in due case ai piani superiori, erano rimaste bloccate a causa del fumo. Le cause dell'incendio sono in accertamento. Presenti anche i carabinieri e i sanitari inviati dal 118.