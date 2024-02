Lavori stradali a Firenze: gli interventi in partenza

Nuovo asfalto sulla rampa del Viadotto dell’Indiano da viuzzo dei Sarti, ma anche la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via delle Romite e lavori alla rete idrica in via degli Alfani e via dello Sprone. Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda il Viadotto dell’Indiano, l’intervento programmato prevede l’asfaltatura in orario notturno della rampa di accesso al ponte da viuzzo dei Sarti. Dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 febbraio sarà in vigore un divieto di transito su viuzzo dei Sarti (tra la piazza Caduti dei Vigili del Fuoco e il Viadotto dell’Indiano nella sola direttrice verso Firenze nord) e sulla rampa di accesso del Viadotto nella sola direttrice verso Firenze Nord). Percorso alternativo: viuzzo dei Sarti-via Canova-via Simone Martini-Viadotto dell’Indiano.

Altri interventi

Via delle Romite: per lavori di riqualificazione dell’impianto dell’illuminazione pubblica da lunedì 26 febbraio in orario 9-17 la strada sarà chiusa da via delle Bagnese e via Santa Chiara. L’intervento si concluderà il 12 aprile. Percorso alternativo: via delle Bagnese-raccordo del Galluzzo-via Senese-via Volterrana-via delle Romite.

Via degli Alfani: inizieranno lunedì 26 febbraio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 1° marzo sarà in vigore un divieto di transito tra via dei Servi e via dei Fibbiai. Sulla direttrice via dei Servi (tra via degli Alfani e piazza della Santissima Annunziata)-piazza della Santissima Annunziata (tra via dei Servi e via dei Fibbiai)-via dei Fibbiai (tra piazza Santissima Annunziata e via degli Alfani) sarà istituito un senso unico in direzione di via degli Alfani (lato via della Pergola). Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via degli Alfani (lato via della Pergola): via dei Servi-piazza Santissima Annunziata-via dei Fibbiai-via degli Alfani.

Via Bausi: per la verifica dell’allaccio dell’impianto di irrigazione all’acquedotto da lunedì 26 febbraio sarà interrotta la circolazione tra piazza Bonsanti e il tratto senza sfondo di via Bausi. Termine previsto 9 marzo.

Via del Campuccio: per un intervento con piattaforma aerea lunedì 26 febbraio in orario 9-17 sarà chiuso il tratto tra via dei Serragli e via delle Caldaie. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via delle Caldaie e via del Campuccio: via dei Serragli-via Santa Marta-via delle Caldaie.

Borgo Ognissanti: ancora un intervento con piattaforma aerea con l’istituzione di provvedimenti di circolazione in orario notturno. Dalle 22.30 di lunedì 26 alle 5.30 di martedì 27 febbraio sarà interrotta la circolazione sulla direttrice Borgo Ognissanti (fra piazza Goldoni e piazza d’Ognissanti)-via del Porcellana (tra Borgo Ognissanti e via Palazzuolo)-via di San Paolino (tra via del Porcellana e piazza di San Paolino)-piazza di San Paolino (tra via Palazzuolo e via di San Paolino). Viabilità alternativa per chi proviene da via dei Fossi in direzione di piazza d’Ognissanti: via Palazzuolo-via Finiguerra-Borgo Ognissanti-via Curtatone-lungarno Vespucci-piazza d’Ognissanti. Oppure: piazza Goldoni-Ponte alla Carraia-lungarno Soderini-Ponte Vespucci-lungarno Vespucci-piazza d’Ognissanti.

Borgo San Iacopo: anche in questo caso si tratta di un lavoro con piattaforma aerea in orario notturno. Dalle 21 di lunedì 26 alle 6 di martedì 27 febbraio la strada sarà chiusa da via dei Belfredelli e piazza dei Frescobaldi. Previsto anche il cambio di senso nel tratto via dei Belfredelli-via dei Guicciardini verso quest’ultima. Inoltre via dei Guicciardini tra Borgo San Iacopo e via dei Bardi diventa a senso unico verso via dei Bardi. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Guicciardini/via dei Bardi e diretti nel tratto chiuso lato Ponte Vecchio: via dei Barbadori-via dei Belfredelli. Itinerario alternativo per i veicoli diretti nel tratto interdetto lato piazza dei Frescobaldi: Ponte alle Grazie-lungarno Diaz-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno Archibusieri-piazza del Pesce-lungarno Acciaiuoli-Ponte Santa Trinita-piazza dei Frescobaldi.

Via del Parione: martedì 27 e mercoledì 28 febbraio sono in programma interventi di manutenzione della facciata di un immobile con l’istituzione di un divieto di transito tra via della Vigna Nuova e via del Parioncino. Sulla direttrice piazza dei Rucellai-via del Purgatorio previsto il senso unico verso via del Parioncino. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via del Parione: via della Vigna Nuova-piazza dei Rucellai-via del Purgatorio-via del Parioncino.

Borgo La Croce: mercoledì 28 febbraio sarà effettuato un trasloco. Dalle 9 alle 18 scatterà un divieto di transito tra via della Mattonaia e piazza Beccaria. Itinerario alternativo: via della Mattonaia-via Niccolini-via Leopardi-viale Gramsci-piazza Beccaria.

Via dello Sprone: da mercoledì 28 febbraio sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 18 marzo circolazione interrotta da via Maggio e via del Pavone. In piazza dei Frescobaldi sarà quindi chiusa la corsia per imboccare via dello Sprone e istituito un senso unico in direzione di lungarno Guicciardini. Previsti sensi unici anche in via dello Sprone: il tratto via Toscanella-via dei Sapiti diventarà in direzione di via dei Sapiti; il tratto via dei Guicciardini-via dei Ramaglianti diventerà a senso unico verso via dei Ramaglianti.

Via della Vigna Nuova: per effettuare la manutenzione della facciata di un immobile giovedì 29 febbraio e venerdì 1° marzo sarà istituito un divieto di transito tra via del Parione e via dei Palchetti. Chiusura anche per via dei Federighi (tra via della Vigna Nuova e via dei Palchetti). Previsti anche sensi unici in via dei Palchetti: tra via del Moro e via dei Federighi verso via dei Federighi; tra via dei Federighi e via della Vigna Nuova verso via della Vigna Nuova.

Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali: via del Moro-via dei Palchetti-via della Vigna Nuova. Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali: lungarno Corsini-via Tornabuoni.

Via Ghibellina: sabato 2 e domenica 3 marzo la strada sarà chiusa tra Borgo Allegri e via dei Macci per consentire la manutenzione di un impianto tecnologico. Altri provvedimenti previsti in Borgo Allegri (con senso unico da via Ghibellina verso via di San Giuseppe) e via dei Macci (con senso unico da via dei Conciatori verso via Ghibellina).

Via di San Salvi: sabato 2 marzo è in programma la sostituzione di un chiusino pericoloso. La strada sarà chiusa dalle 14.30 alle 19.30 nel tratto via Manara-via Mazzanti. Previsto un divieto di transito anche in via Mazzanti tra via di San Salvi e via Lungo l’Affrico. Percorso alternativo per i veicoli diretti in via Mazzanti: via del Campo di Arrigo-viale De Amicis-via Mazzanti.

