Sassuolo-Empoli 2-3: Bastoni allo scadere! Gara al cardiopalma, 3 punti pesantissimi!

Un solo gol in un primo tempo tutto sommato noioso, ben quattro in una ripresa che ha offerto grande, grandissimo spettacolo. Sassuolo-Empoli, seconda gara del 26° turno di Serie A disputata al Mapei questo pomeriggio, è terminata 2-3 a favore degli azzurri di Nicola, trascinati in pieno recupero da un colpo di testa di Bastoni dopo essere stati riacciuffati per ben due volte dai neroverdi di Dionisi.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca (46’ Bajrami); Volpato (68’ Mulattieri), Thorstvedt (89’ Defrel), Laurientè (89’ Racic); Pinamonti. All. Dionisi

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Toljan, Obiang, Castillejo, Lipari, Ceide.

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace (88’ Destro); Kovalenko (80’ Bastoni), Marin, Maleh; Cancellieri (88’ Pezzella), Cerri (56’ Niang), Cambiaghi (88’ Bereszynski). All. Nicola

A disposizione: Perisan, Berisha; Goglichidze, Shpendi

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (Preti-Vecchi; Bonacina; Serra/Mariani)

MARCATORI: 11’ Luperto, 55’ (r) Pinamonti, 64’ (r) Niang, 77’ Ferrari, 94’ Bastoni

AMMONITI: Boloca, Ismajli, Cancellieri