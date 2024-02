Scontri a Pisa e Firenze, Montelupo è Partecipazione: "Vietato protestare per la Palestina"

Il Gruppo Consiliare “Montelupo è partecipazione” esprime il proprio sconcerto e la propria indignazione per le violentissime cariche della polizia a Pisa e a Firenze.

Cariche scatenate contro cortei di giovanissime ragazze e ragazzi. Gratuite, prive di ogni senso se non quello di terrorizzare e dissuadere le giovani generazioni dal manifestare il proprio libero pensiero.

È evidente che le responsabilità principali non possono essere addebitare alle donne e agli uomini uniforme che hanno compiuto questi atti, anche se dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, l’aver “ubbidito agli ordini” non può più essere una giustificazione accettabile.

Questi comportamenti rispondono invece a degli ordini, rispondono a ben precise linee guida.

Vietato protestare per la Palestina. Il nostro governo, ma anche, purtroppo, una parte non secondaria dell’opposizione, ha scelto di schierarsi senza se e senza ma, nella mattanza in atto a Gaza.

Esattamente come, nel conflitto Russo-Ucraino, ha scelto la guerra invece della pace.

A quelle ragazze e a quei ragazzi, poco più che bambine e bambini, impauriti, sanguinanti e terrorizzati, va tutta la nostra solidarietà. E gli diciamo di non mollare. Avete ragione voi, non fatevi impaurire, continuate a protestare e a farvi sentire.

Come cantavano i Rolling Stones, il tempo è dalla vostra parte.

Fonte: Montelupo è Partecipazione