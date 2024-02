Sicurezza del territorio a Cerreto Guidi, gli interventi per le frane sul territorio

In queste settimane l’Amministrazione comunale è impegnata in una serie di incontri pubblici. Quello che si è tenuto nei giorni scorsi al Circolo Arci di Cerreto Guidi, è stato dedicato agli interventi per la messa in sicurezza del territorio programmati per la difesa del suolo.

“Le particolari caratteristiche geomorfologiche del nostro territorio - ha osservato il Sindaco Simona Rossetti - impongono che si riservi un’attenzione costante all’evolversi delle diverse situazioni mettendo in atto tutte le opportune misure per il monitoraggio e l’evoluzione dei fenomeni maggiormente a rischio. Ci siamo impegnati, come Amministrazione comunale, a vigilare compiendo da un lato gli interventi necessari per contenere i dissesti di Via Ripa e di Via Ildebrandino, e dall’altro ci siamo adoperati per richiedere quei finanziamenti che consentissero di aprire la strada per delle soluzioni definitive per problemi delicati ed importanti per il territorio”.

Nello specifico, l’area posta fra il nucleo abitato di San Rocco, a sud di Via Ripa, e il nucleo abitato che si estende lungo il lato est di Via Provinciale cerretese, nel Comune di Cerreto Guidi, è da tempo sotto osservazione da parte dell’Amministrazione comunale che è poi riuscita ad ottenere un cospicuo finanziamento dalla Regione Toscana, tramite il Documento Operativo per la Difesa del Suolo, di circa 2 milioni di euro, per sostenere l’intervento che è previsto in diversi stralci. Per il primo, l’importo dei lavori è oltre 600mila euro che saranno impiegati per contrastare il dissesto franoso con un sistema di paratie di pali.

Quanto al dissesto franoso in Via Ildebrandino, causato dalle caratteristiche morfologiche della zona, l’Amministrazione comunale è più volte intervenuta per la messa in sicurezza di quello che i tecnici definiscono “uno scorrimento del terreno con ribaltamento di un muro di sostegno della controripa stradale”. Per la risoluzione definitiva del problema, è stato riconosciuto, con fondi PNRR, un finanziamento legato ad una precedente progettazione fatta dall’Amministrazione comunale, di 580 mila euro per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso.

Nel corso dell’assemblea a cui ha preso parte il dirigente dell’area tecnica, Arch. Lorenzo Ricciarelli, sono stati infine illustrati anche i prossimi interventi da mettere in atto per far fronte alle criticità in Via di Strognano, Via Torribina e Via di Corliano per un ulteriore impegno economico di 300 mila euro.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa