Tartufo marzuolo di San Miniato: tutti gli eventi

Saranno ben tre in questo 2024 le iniziative legate al tartufo marzuolo di San Miniato: alla storica Mostra Mercato del tartufo marzuolo di Cigoli (che quest’anno giunge all’edizione numero 24) e alla giovanissima Sagra del tartufo bianchetto a Corazzano, si aggiunge la novità della prima Sagra del tartufo marzuolo a La Serra.

A iniziare questo marzo “marzuoleggiante” sarà la festa a Corazzano (nata nel 2023 su iniziativa di Asd Corazzano e con la collaborazione del Circolo Arci), che andrà in scena il 2 e 3 marzo. Sabato 2 sarà possibile cenare (dalle 19.30), mentre domenica 3 ci sarà anche il pranzo (dalle 12.30) nei locali del circolo in via Zara. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile telefonando ai numeri 0571848462 e 0571462804.

Si passa poi a Cigoli, con una quattro giorni dedicata al marzuolo e che avrà il momento culminante domenica 17 marzo col gran finale della Mostra Mercato.

Sabato 9 marzo sarà possibile cenare al ristorante I giorni del Tartufo, grazie ai volontari dell’Associazione G.Gori; domenica, invece, è previsto il pranzo (si può prenotare al numero 3475079284). Sabato 16 marzo come da tradizione alle 10 verrà inaugurata la diciottesima edizione della mostra di modellismo ferroviario a cura del Gruppo Amici del Treno di Cigoli, nella chiesa di San Rocco e nel circolo; la sera, invece, altro appuntamento con la cena al tartufo marzuolo.

Domenica 17, infine, l’appuntamento finale della Mostra Mercato, kermesse che si avvale della collaborazione del Ccn Egola: alle 10 apertura degli stand con la vendita di prodotti tipici e mercatino dell’antiquariato; è prevista anche una gara di escavazione del tartufo coi cani dell’Associazione Tartufai, oltre all’apertura per chi vorrà della mostra di ferromodellismo. Alle 12.30 il ristorante gestito dai soci sarà disponibile per pranzo, così come per la cena (dove sarà possibile assistere all’esibizione canora della soprano Sevilay Bayoz). Alle 15 il professor Mauro Moretti offrirà una lezione di storia nei locali del circolo, mentre sulla terrazza dalle 15.30 ci sarà l’accompagnamento musicale.

E poi la novità: alle 16 lo chef Marco Nebbiai condurrà la prima edizione della “Disfida del Marzuolo”, una competizione semiseria riservata ai cuochi dilettanti con protagonista il tartufo tipico di Cigoli (per candidarsi telefonare al numero 057142745 oppure scrivere a segreteria@sanminiatopromozione.it).

Ultima in calendario la prima sagra del marzuolo a La Serra, che potrà contare sugli ampi spazi del tendone del circolo Arci in via XIV Maggio per un pranzo o una cena al marzuolo: sabato 23 a pranzo e a cena, domenica 24 solo a pranzo (prenotazioni e info al 3391639542). Questo trittico di eventi apre la stagione del tartufo a San Miniato, dove da alcuni anni e grazie all’iniziativa di San Miniato Promozione è nato un progetto (San Miniato – tartufo tutto l’anno) che vuole proprio celebrare i tre tartufi locali: il marzuolo primaverile, il nero estivo e ovviamente il bianco con la Mostra Mercato a novembre.

Tutti gli eventi sono patrocinati da Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale. Contestualmente il presidente di Fondazione SMP ha ufficializzato la data dell’inaugurazione del Mutart – il Museo del tartufo delle colline samminiatesi – sostenuto da Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest/Terre di Pisa: sabato 13 aprile.

Le dichiarazioni

Marzio Gabbanini, presidente Fondazione SMP: “Siamo soddisfatti per un progetto che si consolida e si ampia, quello legato al tartufo tutto l’anno nel nostro territorio. Tutto questo perché il tartufo è un veicolo di promozione 365 giorni all’anno per San Miniato, oltre che una delle eccellenze che la Fondazione deve valorizzare. Parallelamente stiamo portando avanti il progetto del Mutart, che verrà inaugurato il 13 aprile grazie al sostegno di Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest/Terre di Pisa”.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato: “La stagione del marzuolo oramai si è consolidata ed è diventata un appuntamento fisso nel calendario sanminiatese. Ad una manifestazione consolidata come quella di Cigoli, nel corso del tempo si sono affiancate anche altre iniziative, segno che questo prodotto sta acquistando importanza e prestigio. La volontà dell'amministrazione e della Fondazione San Miniato Promozione è di collaborare a stretto contatto con le associazioni del nostro territorio per sviluppare la promozione del marzuolo e anche del tartufo nero estivo, due prodotti da promuovere anche tra gli stessi sanminiatesi. Ringrazio le associazioni e la Fondazione per aver creato questo cartellone di eventi, è un’occasione per attirare visitatori in un periodo dell’anno che storicamente è di bassa stagione”.

Letizia Martinelli, assessore al turismo del Comune di San Miniato: “Il tartufo è un’eccellenza e sebbene il marzuolo sia meno conosciuto è importante valorizzarlo e farlo conoscere, come stanno facendo la Fondazione e le associazioni del territorio. Il tartufo è il marchio di San Miniato, da esportare oltre i nostri confini perché è qualcosa di eccezionale".

Massimo Bartolomeo, presidente Asd Corazzano: “Abbiamo cominciato lo scorso anno, raccogliendo già ottimi risultati che quest’anno vogliamo confermare e se possibile migliorare. Queste sagre nascono per aiutare la nostra comunità, oltre che per valorizzare un tartufo che a Corazzano e a San Miniato è al top”.

Giuseppe Latini, presidente circolo Arci Cigoli: “La nostra Mostra viene ogni anno riproposta per tramandare la tradizione e per sostenere le attività del circolo che vengono portate avanti con impegno e sacrificio dal nostro gruppo di soci. Ci sarà come sempre anche l’esposizione di modellismo ferroviario e colgo l’occasione per ringraziare Fondazione SMP e Associazione Tartufai per la collaborazione.

Francesco Mannaioni, rappresentante circolo Arci La Serra: “Anche noi siamo felici di promuovere il marzuolo, inserendolo nel ricco calendario delle nostre sagre. L’obiettivo rimane sempre quello con iniziative di questo tipo di contribuire all’apertura del nostro nuovo circolo”.

Fonte: Ufficio Stampa