Colpi esterni per Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino

Due successi davvero importanti quelli conquistati dal Gialloblu Castelfiorentino e dal Basket Castelfiorentino lontano da casa, rispettivamente nella quinta giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 e nell’ottava di ritorno di serie C Femminile.

Sul parquet della Pallacanestro Colle il Gialloblu Castelfiorentino di Dario Chiarugi arresta finalmente la striscia negativa: 67-74 il finale di una sfida necessaria per riportare verve e morale dopo quattro ko consecutivi. Partita sempre condotta quella dei gialloblu che, dopo il sostanziale equilibrio nel primo quarto (12-17 al 10′), navigano quasi sempre sulla doppia cifra di vantaggio. Se all’intervallo lungo il tabellone segna 26-34, è al rientro dagli spogliatoi che i ragazzi di Chiarugi provano a dare la scossa toccando il +13 alla terza sirena (41-54) spinti da tre uomini in doppia cifra (Cavini, Turini, Zampacavallo). I locali, però, riescono a tenere i giochi aperti ricucendo in parte lo strappo fino a toccare il -3 con quattro minuti sul cronometro. E qui un recupero di Iserani e la precisione dalla lunetta sul fallo sistematico permettono di ipotecare la sfida.

Prossimo impegno lunedì 4 marzo alle 21.30 al PalaBetti contro Libero Basket Siena.

PALLACANESTRO COLLE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 67-74

Tabellino: Cavini 13, Turini 10, Zampacavallo 12, Flotta 5, Damiani 7, Bartolini 7, Cetti 2, Talluri T. 3, Tavarez 4, Dragoni 5, Iserani 6, Fabrizzi. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 12-17, 26-34 (14-17), 41-54 (15-20), 67-74 (26-20)

Arbitri: Francia e Laurenda di Siena.

Secondo successo consecutivo, peraltro in uno scontro diretto fondamentale in vista della seconda fase, quello del Basket Castelfiorentino. Le ragazze di Gianni Lazzeretti battono a domicilio la Pallacanestro Femminile Pisa 50-63 ribaltando il -9 subito all’andata e conquistando due punti importanti per il posizionamento che inciderà nella corsa alla permanenza in serie C. Gara sempre in controllo quella delle gialloblu che, pur con scarti minimi, chiudono tutti i parziali con la testa avanti. Dopo il botta e risposta iniziale (10-13 al primo riposo), l’attacco castellano alza il ritmo nella seconda frazione con Banchelli, Caparrini e Bellantoni a guidare la sinfonia gialloblu sul 27-32 all’intervallo. Al rientro la forbice resta più o meno invariata fino alla terza sirena (42-46), finché nell’ultimo quarto le ragazze di Lazzeretti stringono le maglie difensive e danno il via alla fuga.

Prossimo impegno venerdì 1 marzo alle 21 al PalaGilardetti contro la Cestistica Rosa Prato, ultima giornata della prima fase.

PALLACANESTRO FEMMINILE PISA – BASKET CASTELFIORENTINO 50-63

Tabellino: Banchelli 20, De Felice 3, Caparrini 16, Bandinelli 2, Bellantoni 16, Ancillotti 1, Moustakalle 5, Baldinotti, Iovenitti, Sanesi, Costa, Lucchesi. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 10-13, 27-32 (17-19), 42-46 (15-14), 50-63 (8-17)

Arbitri: Vumbaca di Pisa.

