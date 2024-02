Docenti, dirigenti scolastici e personale ATA dell'It Cattaneo di San Miniato dal 1963 si ritrovano per un pranzo

Ben sessanta tra docenti, Dirigenti scolastici e personale ATA – in servizio o pensionati - dell' IT Carlo Cattaneo di San Miniato (Pisa)- si sono incontrati, sabato 24 Febbraio 2024 per un pranzo al Ristorante Ganzo Varramista a Montopoli Valdarno nella provincia pisana, aderendo all’invito di due ex-docenti: Maria Beatrice Bianucci ed Elena Marianelli hanno infatti contattato il personale che ha prestato servizio nell' Istituto dal 1963 ad oggi, creando un gruppo Whatsapp, che al momento conta circa 180 partecipanti. L' iniziativa è stata molto apprezzata anche da quanti non hanno potuto partecipare per motivi personali o di lavoro.

Per l'occasione e' stata creata e personalizzata coi rispettivi nomi una locandina-pergamena dall’ex-collega Perla Maestrelli da consegnare a tutti per ricordo di questa giornata speciale trascorsa insieme. Oltre alla gioia di rivedersi l'evento conviviale ha permesso di rivivere emozioni condivise, ridere e scherzare ricordando tanti bei momenti regalati dalla comune esperienza scolastica.

La numerosa adesione dimostra come spesso il rapporto tra colleghi - compagni di lavoro e di avventura per poco o tanto tempo-possa comunque rafforzarsi, a tal punto da evolversi in amicizia, ridisegnandosi come un vincolo affettivo capace di resistere al tempo che scorre, ai rapidi mutamenti che la vita ci impone. Per dirla con il poeta Omero “… lieve è l’oprar se in molti è condiviso…”

A conclusione del pranzo, ribadito l’ impegno di ripetere l'appuntamento, sperando anche nella partecipazione di coloro che in questa occasione, non erano presenti.

