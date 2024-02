Rubano nei garage dei condominii facendo un buco nelle saracinesche, serie di colpi a Empoli

Un taglio nella saracinesca in lamiera del garage, quanto basta per infilare la mano ed aprirlo. Con questa tecnica sono stati messi a segno una serie di colpi in un condomino in via Garigliano a Empoli, probabilmente nel pomeriggio di venerdì, e in alcuni fondi di viale Petrarca. In via Garigliano da quanto appreso solo due fondi sarebbero stati 'risparmiati' dai ladri che avrebbero portato via un po' quel che trovavano, compreso un pc. Anche in passato c'erano stati episodi simili: nel 2022 furono rubate con lo stesso metodo tre biciclette in viale Boccaccio per migliaia di euro e altri mezzi sparirono da box in via Masolino da Panicale. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri.