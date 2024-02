Distrutto vaso davanti al municipio, individuato il responsabile a Santa Maria a Monte

Il sindaco Manuela Del Grande comunica che la polizia municipale di Santa Maria a Monte ha effettuato accertamenti e indagini per rintracciare l'autore del danneggiamento al vaso in terracotta posizionato, in Piazza della Vittoria davanti al palazzo comunale.

I fatti risalgono a sabato 10 febbraio, intorno alle 9, quando ignoti hanno distrutto il vaso per poi darsi alla fuga.

La polizia municipale ha sentito molte persone senza trovare un testimone oculare del fatto, ma sono stati acquisiti i filmati delle telecamere presenti in loco.

Nei giorni successivi, grazie alla collaborazione di un cittadino ed a controlli incrociati con i dati in possesso della PM, è stato possibile individuare il responsabile che è stato convocato presso il Comando. L'uomo è stato sanzionato per essersi dato alla fuga a seguito di un sinistro con danni a cose.

Sarà dunque possibile procedere alla richiesta di risarcimento danni ed alla sostituzione del vaso danneggiato.