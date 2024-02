Dopo quasi 2 mesi l'Use Rosa torna a vincere: il punto di coach Cioni

La Scotti si è rimessa in marcia. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra biancorossa è passata sul difficile campo di Mantova tornando ad assaporare il dolce sapore della vittoria esterna che mancava dallo scorso 6 gennaio e proseguendo la sua marcia verso la conquista di un posto playoff.

"La partita mi lascia soddisfatto per diversi aspetti – attacca coach Alessio Cioni – vincere a Mantova dopo tre sconfitte consecutive non era semplice anche dal punto di vista mentale. Nel primo quarto ci sono stati errori e siamo andate al riposo con percentuali al tiro basse. Dal punto di vista difensivo, invece, c’è stata un’ottima prova anche nella prima metà della gara ed era la cosa che avevo chiesto alle ragazze. Partiamo dalla difesa, avevo detto loro, e la risposta è stata con quella che credo sia stata la miglior prestazione di squadra dall’inizio della stagione. Ho visto Mantova fare fatica ad andare a canestro e questo mi lascia soddisfatto".

"L’altra cosa importante – prosegue – è che nel finale la volevamo vincere ma nessuno pensava di farlo da solo. E’ una cosa che nelle precedenti gare perse punto a punto ci era mancata ed erano arrivate le sconfitte proprio per questo motivo. E’ stato bello vedere questo atteggiamento che alla squadra avevo chiesto, le ragazze hanno fatto circolare la palla cercando sempre il tiro migliore ed il risultato si è visto. Questo non vuol dire che i problemi emersi nelle precedenti partite sono risolti e quindi c’è ancora da lavorare, ma sicuramente a Mantova abbiamo fatto un passo in avanti in una strada verso i playoff che era e resta ancora lunga. Ora quindi serve la riprova, domenica prossima con Stella Azzurra".

La gara di domenica al Pala Sammontana, infatti, è molto importante anche per la classifica visto che dietro alla Scotti sia Giussano (avrà il 20-0 a tavolino per mancanza dell’ambulanza sul campo della Stella) che La Spezia hanno vinto e quindi continuano a tallonare le empolesi. La settimana successiva, poi, ci sarà la sosta per la Coppa Italia. Arrivarci con due vittorie non sarebbe male.

Fonte: Use Basket Empoli