Elezioni Gambassi Terme, nasce una civica per Sergio Marzocchi sindaco

Sabato 2 marzo alle 15 in piazza Roma sarà l'appuntamento per sostenitori ed elettori a sostegno della lista Civica Gambassi Terme. Verrà ufficializzata la candidatura del professor Sergio Marzocchi come candidato civico, in contrapposizione con il centrosinistra (che ha mandato avanti Samanta Setteducati) e il centrodestra, ancora senza candidati.

Sabato 02 Marzo alle 15.00 in piazza Roma a Gambassi Terme si terrà il primo evento ufficiale della lista civica con l'ufficializzazione della candidatura di Sergio Marzocchi.

"Questa bellissima realtà politica è nata dall'entusiasmo di centinaia di Gambassini e dalla loro voglia di annullare il divario che si è creato tra cittadinanza e amministrazione comunale. Siamo tutti artefici di questo bellissimo momento", spiega la presentazione della lista. Questa realtà è nata dopo lo scontro tra comitati e amministrazione comunale sull'abbattimento dell'ex teatro comunale per la nascita del centro polivalente. Da quella esperienza sono state tirate le fila per l'avventura elettorale e nei giorni scorsi sono stati fatti numerosi incontri con le realtà associative del territorio.

Il 2 marzo sarà anche l'occasione per una 'foto di gruppo' con tutti i presenti.