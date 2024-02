Elezioni San Casciano, Roberto Ciappi si ricandida: "Vogliamo fare ancora di più"

Tanti di voi mi stanno chiedendo di ricandidarmi a sindaco, come l’assemblea del PD di San Casciano e la coalizione che mi appoggia dal 2019, Sinistra per Sancasciano e Il cuore civico di Sancasciano a cui sono profondamente grato e a cui sono legato da una stima reciproca, mai venuta meno.

Ringrazio tutte quelle persone che mi hanno aiutato a crescere nel mio ruolo di primo responsabile della comunità. Grazie a chi mi ha sostenuto nelle continue emergenze, nella ricerca di nuove soluzioni e nelle scelte più complesse e, talvolta, meno popolari ma che guardavano lontano, ad un bene più grande; grazie a chi mi ha detto dove sbagliavo e grazie soprattutto a chi si è speso generosamente per fare il bene del paese.

San Casciano è la mia famiglia, dove sono nato, cresciuto, dove ho radicato valori e ricordi più cari e dove ho fatto e voglio continuare a fare tutta la mia parte.

In questi cinque anni abbiamo messo Testa, Mani e Cuore per San Casciano. Non sono stati anni facili ma nonostante tutto abbiamo raggiunto obiettivi importanti e gettato le basi per il futuro: milioni di euro in nuove piazze, riqualificazioni nel capoluogo e nelle frazioni, un nuovo asilo nido e un nuovo polo multifunzionale per erogare servizi ai cittadini, manutenzioni e investimenti nel risparmio energetico e nella sicurezza.

Abbiamo fatto molto e vogliamo fare ancora di più, chiamati a continuare quel cammino di servizio accompagnato da una straordinaria fiducia da parte della comunità. Possiamo raggiungere i nostri obiettivi solo insieme, perché la nostra vita dipende da quella altrui, non solo nella necessità ma anche nel creare il proprio futuro.

Amo quello che quotidianamente faccio, profondamente, senza lasciare nulla d’intentato; amo quello che questa comunità può ancora diventare, ciò che possiamo essere e fare insieme.

In questi anni abbiamo superato tante sfide che sembravano impossibili, è arrivato il momento di fare un altro passo verso il futuro, insieme. C’è bisogno di tutte e tutti coloro che hanno a cuore il nostro paese! Questa è una necessità personale e di tantissimi, la necessità di poter guidare il nostro paese con la competenza e l’amore che merita.

Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano in Val di Pesa