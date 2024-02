Si tengono alle 15 di martedì 27 febbraio 2024 nella Chiesa dell'Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo (via San Lorenzo a Settimo, Scandicci) i funerali di Marco Pezzati, il calciatore di Scandicci vittima di un incidente stradale nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio scorsi in Calabria, dove ha sede la società sportiva San Luca per la quale giocava l'atleta. Marco Pezzati nella sua carriera ha giocato anche per squadre del nostro territorio, tra cui lo Sporting Arno e lo Scandicci Calcio.

L'Amministrazione Comunale di Scandicci ha intanto comunicato le indicazioni riguardanti la sosta per tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto a Marco Pezzati. L'area individuata per il parcheggio è quella attorno agli impianti sportivi dello Sporting Arno, oltre alle vicine via Gemmi e via San Colombano, a breve distanza dalla Chiesa della Badia di Settimo.

Negli orari del funerale è anche sospesa la fermata dei bus Cavalieri Vittorio Veneto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa