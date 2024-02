I canti tramandati in una speciale giornata al Pozzale

Una giornata intensa dedicata al mondo delle tradizioni orali in arrivo sabato 2 marzo al circolo ARCI Pozzale, Empoli, organizzata dall'associazione Canto rovesciato.

Il ricco programma prevede ben quattro laboratori di canto di tradizione orale, balli popolari, percussioni e musica d'insieme, accessibili a tutti con l'obiettivo di far conoscere e approfondire la cultura e le espressioni popolari. Dopo una restituzione pubblica, integrata tra i vari laboratori, al termine del pomeriggio, seguirà una cena sociale a cura del circolo, e dopocena gran concerto di canto popolare con due gruppi importanti del panorama folk toscano, I Vincanto e gli AliCanti.

I laboratori proposti, organizzati in due turni rispettivamente alle 14,30 e alle 17 sono: Voce alla danza, sui canti a ballo della tradizione europea, con Camilla Caparrini e Silvia Rusignuolo, Il suono organizzato, laboratorio di percussioni e musica d’insieme con Simone Faraoni e Michele Lovito, A piccoli passi, dedicato ai balli sul canto della tradizione europeon Fabrizio Pasqualetti, e Voglio cantare e se non canto moro, incentrato su voce e canto di tradizione orale, con Ilaria Savini.

Alle 20 la cena prevede un ricco menù e vuole essere occasione di incontro e socializzazione. Alle 21,30 il concerto di Vincanto e Alicanti, per la prima volta insieme sullo stesso palco, sarà un viaggio attraverso il canto tradizionale, accompagnato da chitarra, fisarmonica, percussioni e soprattutto voci.

Per laboratori e cena la prenotazione è obbligatoria. I costi sono ridotti al minimo per facilitare una partecipazione ampia e accessibile. Tutte le informazioni e le istruzioni per prenotare si trovano sul sito dell'associazione alla pagina dedicata: https://cantorovesciato.it/me-la-suono-2024/

L'associazione Canto rovesciato è attiva sul territorio empolese e toscano con progetti corali, di musica di comunità e di promozione della musica tradizionale, nell'organizzazione di concerti e festival, seminari e cammini.

Contatti: info@cantorovesciato.it o al 349-8163917





