Il generale Roberto Vannacci indagato per istigazione all'odio razziale

Nuovo problema per Roberto Vannacci, generale dell'Esercito autore del libro Il mondo al contrario. Dopo la denuncia di alcune associazioni, la procura di Roma lo avrebbe indagato per istigazione all'odio razziale. Le denunce erano partite alcune settimane fa.

La difesa di Vannacci è gestita dall'avvocato Giorgio Carta, esperto e specialista in diritto militare, che commenta: "Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato 'assolto'. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere questa vicenda prima".

Anche la giustizia sta andando avanti verso il generale residente a Viareggio: la Procura Militare indaga per peculato e truffa nei mesi passati a Mosca in qualità di addetto militare.