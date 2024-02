Multe per un totale di oltre 12mila euro ai danni di un ristorante della Valdicecina. I carabinieri di Volterra sono intervenuti assieme al nucleo ispettorato del lavoro per un controllo in un ristorante. E' emerso che tre persone lavoravano senza contratto di lavoro. Il responsabile è stato anche denunciato per non aver redatto il piano di emergenza e di evacuazione. I carabinieri hanno disposto anche la sospensione dell'attività.