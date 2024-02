Incendio in una struttura d'accoglienza a Firenze, materassi in fiamme

Materassi in fiamme questa notte in una struttura di accoglienza per minori, nel comune di Firenze. Sul posto, in via Villamagna intorno alle 4.15, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. L'incendio ha coinvolto due materassi che si trovavano nel giardino. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, mentre nessuna persona è rimasta ferita e non sono segnalati danni riportati dalla struttura. Sul posto anche la polizia di Stato e il personale medico del 118.

Per precauzione i minori ospitati nel centro sono stati portati in ospedale per i controlli del caso. La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento.