Keu, le abitazioni in Piangrande lungo la 429 sono allacciate all'acquedotto

Si è concluso secondo le modalità previste l’intervento di estensione dell’acquedotto in località Molin Nuovo nel comune di Empoli. L’intervento è stato condotto da Acque SpA, gestore idrico dell’Empolese Valdelsa e del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale di Empoli e la Regione Toscana. Si è trattato in realtà di una doppia operazione, perché per raggiungere l’obiettivo principale, quello appunto dell’estensione dell’acquedotto alle utenze situate in via Piangrande, prima è stato necessario potenziare l’infrastruttura esistente in via Senese Romana, dove gli interventi di asfaltatura saranno eseguiti entro la prossima primavera, affinché potesse sostenere i nuovi allacciamenti. Acque Spa fa sapere che i nuovi allacciamenti saranno attivati nelle prossime settimane, in seguito alle richieste dei cittadini.

La conclusione dei lavori rappresenta la concretizzazione dell'impegno preso dall'amministrazione comunale con gli stessi cittadini, anche a seguito del rischio di problematiche ambientali legate a una potenziale contaminazione del sottosuolo in seguito alla realizzazione della nuova sr 429: in accoglimento delle richieste arrivate dalle famiglie anche in occasione degli incontri pubblici organizzati sul tema, il Comune si è impegnato affinché venisse realizzato per le abitazioni presenti nella zona l'allacciamento all'acquedotto pubblico, che si trova appunto lungo la vecchia sr 429 e in via di Molin Nuovo, così da evitare l'utilizzo dei pozzi privati.

"La realizzazione dell'estensione dell'acquedotto in via di Piangrande rappresenta un'opera importante, una promessa mantenuta anche grazie al contributo di Regione Toscana e Acque che insieme all'amministrazione hanno finanziato i lavori - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - La prima volta che ho incontrato i cittadini residenti in via di Piangrande, nell'aprile del 2021, era stata data notizia da pochi giorni dell'inchiesta sul Keu. In quella occasione, avevo preso un impegno: realizzare l'estensione dell'acquedotto per raggiungere le loro abitazioni e sono felice che questo traguardo, dopo l'iter necessario, sia stato tagliato. Ringrazio la Regione Toscana, e in particolare il presidente Giani, e Acque SpA che immediatamente hanno compreso la necessità di accogliere l'appello dei residenti e che si sono messi subito a disposizione, destinando importanti risorse economiche per la realizzazione di questa infrastruttura".

Il progetto ha comportato un investimento complessivo da oltre 500mila euro, cofinanziato da Acque, Comune di Empoli e Regione, e ha portato alla realizzazione di circa 1.700 metri di nuove condotte idriche. La prima parte del lavoro, come spiegato dal gestore idrico, ha riguardato il potenziamento dell’acquedotto, con la posa in opera di 230 metri di tubazioni in ghisa sferoidale (materiale più performante di quello utilizzato in passato) e dal diametro di 150 millimetri, più grande rispetto al tratto di rete prima in funzione. In seguito, è stato possibile procedere alla vera e propria estensione dell’acquedotto in via Piangrande, con l’installazione di 1.470 metri di nuove condotte in ghisa e in polietilene. Nel punto in cui la nuova infrastruttura ha dovuto attraversare la nuova SR 429-bis, è stata utilizzata la Toc, “trivellazione orizzontale controllata”, tecnica che consente di installare tubazioni nel sottosuolo senza ricorrere a sistemi di scavo a cielo aperto. Adesso, pervenute le richieste da parte dei cittadini interessati, il gestore idrico procederà all’allaccio definitivo delle singole utenze all’acquedotto pubblico.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa