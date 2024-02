"La bellezza dell'anima", il contest fotografico solidale per raccontare la quotidianità dei fiorentini

Un contest fotografico per raccontare i fiorentini, la loro quotidianità, i loro gesti e i rapporti con gli altri. È il concorso "La bellezza dell'anima" promosso da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze e Rotary Firenze: gli scatti migliori diventeranno i protagonisti di un calendario che sarà distribuito per raccogliere fondi per la Casa di accoglienza San Paolino, gestita dalla Fondazione.

Dal 1° marzo al 15 aprile chi vorrà potrà partecipare all'iniziativa scattando e inviando foto che raccontino la città e le relazioni umane, mettendo in luce con l'obiettivo ciò che a occhio nudo spesso non si vede. Tre le categorie: La bellezza dell'anima nei rapporti interpersonali, La bellezza dell'anima di Firenze, La bellezza dell'anima di Piazza San Paolino e delle zone limitrofe.

"Le foto hanno la capacità di catturare l'autenticità di certi momenti e di certi luoghi, cogliendone l'essenza. Le foto più belle diventeranno un calendario che ci aiuterà a raccogliere risorse per garantire i servizi a Casa San Paolino, struttura di accoglienza dove sono ospitate donne sole, nuclei familiari, uomini soli e persone ultracinquantenni in situazione di alta fragilità" afferma Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

"L’idea nasce dal potersi soffermare un attimo per cogliere un momento. In un mondo sempre più veloce caotico e turbolento, abbiamo bisogno di vedere e non guardare. La foto ci permette di apprezzare dove siamo ma soprattutto con chi siamo e cosa percepiamo. Vuol essere un inno alla lentezza. Un modo per fermarsi e far fermare il mondo che ci gira intorno a noi", afferma Marzio Cacciamani, responsabile commissione Rotary Firenze.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti (eccetto fotografi professionisti), è possibile partecipare tramite il form Qui.

L'iniziativa è organizzata da Fondazione Solidarietà Caritas, Rotary Firenze con la collaborazione di Caritas Diocesana Firenze, Young Caritas Firenze, Rotaract Firenze, Interact.

Fonte: Ufficio stampa