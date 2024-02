La pistoiese Serena Carradori sarà protagonista a Disneyland Paris

La voce di Serena Carradori sarà protagonista a Disneyland Paris: il prossimo 8 aprile la performer pistoiese salirà sul palcoscenico del teatro del parco a tema di Parigi come voce solista nello spettacolo che la scuola di danza On Stage di Bergamo ha presentato alla Disney Performer Arts, l’agenzia che si occupa dell’intrattenimento della struttura parigina, ottenendo la chiamata dopo una serie di audizioni video di proposte a tema disneyano.



«È una grande soddisfazione - dichiara l’artista pistoiese - il musical è il mio mondo e per la Disney ho sempre avuto una predilezione, tanto che con la mia scuola di recente abbiamo portato in scena proprio uno spettacolo ispirato alle musiche dei grandi classici dell’animazione disneyana».



Cantante e attrice, Serena ha al suo attivo numerose tournée nei teatri di tutta Italia e attualmente sta trasferendo la sua esperienza nella "Rise Up Musical Academy", la prima e unica accademia di musical della città dove insegna a grandi e piccini a ballare, cantare e recitare. Nelle scorse settimane lo spettacolo “I sogni son desideri, cent'anni di incanti”, realizzato per il centenario della Walt Disney e presentato al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, ha ottenuto un ottimo successo di pubblico. Quello con la scuola “On Stage”, dretta da Francesca Sperani e Ermanno Rossi, entrambi ballerini con alle spalle numerose esperienze in teatro e tv, è un sodalizio professionale che va avanti da tempo.



«Ci tengo a ringraziare la On Stage per l’opportunità che mi stanno offrendo - prosegue Serena - da quando collaboro con loro c’è sempre stato un rapporto di stima reciproca, sono professionisti di alto livello e non a caso la loro scuola sta ottenendo importanti risultati come questo».



A Parigi Serena Carradori si esibirà cantando sulle note di “Re Leone” e “La Sirenetta” mentre le 46 allieve della scuola balleranno passi di danza classica e moderna. Una performance che aggiungerà ulteriore prestigio alla sua carriera e che potrebbe anche aprirle nuove porte nel mondo del musical.



«Io sono felice così - chiosa - perché sul palco già si sogna e si fa sognare, ma chissà…».

Fonte: Ufficio Stampa