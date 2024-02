L’Under 15 maschile dell’AP Pallavolo Certaldo chiude il campionato Fipav Firenze al quinto posto

Dopo due anni di duro lavoro in palestra, i ragazzi Under 15 dell’AP Pallavolo Certaldo sono cresciuti tantissimo: chiudono il campionato territoriale Fipav Firenze classificandosi al quinto posto, con la vittoria del golden set!

Il primo allenatore Fabrizio Costagli così commenta:

“Grande prestazione quella di sabato pomeriggio dei miei ragazzi! Sono riusciti a ribaltare il risultato negativo della gara di andata della finale per il quinto/sesto posto contro la Polisportiva Remo Masi a Rufina, vincendo poi il golden set. Hanno così guadagnato il quinto posto assoluto nella classifica territoriale fiorentina. La gara è partita in equilibrio e grazie ad alcuni accorgimenti tattici, a buone battute e ricezioni, eravamo vicini ma non avanti, poi sui punti finali non ci siamo persi d'animo e con i nostri attacchi, da 3 punti di svantaggio (22:19) siamo riusciti a passare in vantaggio e a chiudere il set 22:25. Il secondo set si è sviluppato identico al primo (25:22). Nel terzo abbiamo ceduto un po' allo stress e alla fatica e abbiamo abbassato la guardia quel tanto che ha permesso ai nostri avversari di avere la meglio (25:21). Abbiamo gestito il quarto set sempre in vantaggio con grande determinazione, ha funzionato tutto e abbiamo vinto set e partita (21:25). Questa vittoria ha riportato tutto in pari: è il golden set ad assegnare il quinto posto.

Il quinto set ci ha visto partire benissimo in qbattuta con gli avversari sicuramente un po' frastornati, abbiamo manifestato un piccolo cedimento nella fase centrale del set ma tutto é andato liscio e abbiamo così conquistato il quinto posto!