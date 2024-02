Manuela Mussetti a capo di Fdi Vinci: sua madre fu aggredita nel sottopasso

Manuela Mussetti è la nuova responsabile di Fratelli d'Italia nel comune di Vinci. La donna recentemente conosciuta dalle cronache locali e nazionali a causa della pressione subita dalla sua anziana madre, da parte di ignoti che le hanno sottratto la borsa. Una nomina effettuata dal coordinatore dell'Empolese Federico Pavese.

"Ho avuto occasione di conoscere Manuela per la brutta storia accaduta a sua madre alla stazione a Empoli. Da lì è iniziato un dialogo positivo e propositivo da parte sua che, nonostante Manuela stesse già pensando di impegnarsi sul territorio, è sfociato nella nomina ufficiale come responsabile Fratelli d’Italia a Vinci, comune strategico per noi. Manuela farà bene, saprà aggregare nuove persone, anche in vista dell’appuntamento elettorale amministrativo", dichiara Pavese.

"Vengo da una famiglia di sinistra ed è a questa corrente politica che sono appartenuta fino a qualche anno fa. Da tempo però non mi sono più riconosciuta nella trasformazione dei loro pensieri e nel loro operato. Mi sono ritrovata invece, nei programmi sostenuti dalla Premier Giorgia Meloni.

Ho conosciuto Alessandro Scipioni proprio alla presentazione del libro 'La versione di Giorgia' ed è iniziato con lui un dialogo che mi ha portata alla decisione di mettermi a disposizione per Vinci, il Comune in cui risiedo e amo dal 2005.

Ci tengo a precisare che non è quanto accaduto alla mia mamma che mi ha fatto prendere questa decisione, ma tuttavia, ha concluso la mia riflessione iniziata da tempo", ha affermato Manuela Mussetti.

"La nomina di una persona preparata rappresenta un forte segnale di interesse verso Vinci e le realtà di Sovigliana e Spicchio dove lei abita.

Manuela è una donna, una mamma, una lavoratrice che vive il territorio. Conosce la realtà ed i problemi della nostra comunità. È un candidato eccellente anche per la lista delle imminenti elezioni amministrative. Dove sarà dovere del centrodestra, portare avanti una rivoluzione istituzionale che parta dal basso ascoltando i problemi della cittadinanza e coinvolgendo tante persone del territorio che non si sono ritrovate nelle scelte di decenni di inalterato governo da parte del Partito Democratico", conclude il capogruppo dell'opposizione a Vinci Alessandro Scipioni.

Fonte: FdI Vinci