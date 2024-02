Mugnaini si ricandida a Montespertoli: "Ci vediamo al centro I Lecci"

Domenica 10 marzo, ore 18:00, presso l’Auditorium “Mauro Marconcini” del Centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci” in via Lucardese 74: è in questa occasione che Alessio Mugnaini presenterà alla cittadinanza la sua ricandidatura a Sindaco di Montespertoli in vista delle elezioni amministrative dei giorni 8 e 9 giugno 2024.

Mugnaini, classe 1986 e Sindaco in carica, ha scelto di ripresentarsi di nuovo ai cittadini montespertolesi con la lista “Vivo Montespertoli”, che punta a unire il centrosinistra ma che ha l’ambizione di accogliere tutte le esperienze civiche che negli anni si sono riconosciute nel lavoro e nei risultati dell’Amministrazione comunale. Molte sono infatti le prime adesioni a questo progetto politico, non soltanto da personalità già impegnate nella politica ma anche e soprattutto da cittadini che si sono avvicinati attraverso i numerosissimi incontri di confronto organizzati dal Sindaco in questi cinque anni di presenza costante sul territorio. Centrale, in particolare, sarà il ruolo giocato dalle giovani generazioni.

“Ormai cinque anni fa abbiamo iniziato un cammino comune fatto di sostegno reciproco, di giuste critiche e di grande impegno per la nostra comunità. In questi anni abbiamo passato tanti momenti insieme, momenti di gioia e anche di incertezza, come quello della pandemia da Covid-19.

Montespertoli cinque anni fa aveva bisogno di rimettersi in cammino attraverso nuove infrastrutture, nuovi investimenti nelle frazioni, più vicinanza alle nostre imprese e maggiore centralità allo sviluppo rurale del territorio.

Oggi, col Polo della Salute e il Polo d’infanzia in costruzione, con i tanti interventi sul territorio, con un legame più stretto con le imprese e con il mondo dell’agricoltura, con associazioni culturali sempre più protagoniste, possiamo dire che tanti passi avanti sono stati fatti.

Molto lo abbiamo fatto insieme, non chiudendo mai la porta in faccia a nessuno. Non sempre risolvendo tutti i problemi, certo, ma sempre mettendoci in ascolto. Abbiamo iniziato a costruire un paese nuovo che può guardare al futuro con fiducia” commenta il sindaco Mugnaini.

La scelta del luogo dell’incontro non è casuale: è proprio al Centro per la cultura della vite e del vino, infatti, che Mugnaini lanciò la sua candidatura il 13 gennaio 2019. Quella scelta fu una scommessa: partire da un luogo di grandi potenzialità che all’epoca viveva una crisi di investimenti e che non riusciva a trovare un gestore. A distanza di 5 anni, la scelta di ricandidarsi proprio lì mette in luce una scommessa che sta dando i propri frutti: la struttura ha adesso una nuova gestione di due giovani montespertolesi e il Comune di Montespertoli sta portando avanti proprio in queste settimane lavori di riqualificazione della struttura, in parte grazie a un bando vinto. Si tratta, dunque, di uno dei tanti casi in cui l’impegno e la costanza del lavoro amministrativo di questi cinque anni hanno trasformato un problema di Montespertoli in una opportunità di crescita per tutti.

Il 10 marzo Mugnaini condividerà con i cittadini i risultati raggiunti durante il mandato, illustrando nel dettaglio i progetti portati a termine e quelli ancora in corso. Sarà tuttavia anche l'occasione per discutere con la comunità delle sfide future e delle nuove iniziative per rendere Montespertoli un luogo sempre più vivo, a misura di famiglia e in crescita, attento allo sviluppo del capoluogo e delle tante frazioni del territorio.

“La scelta del nostro motto ‘Montespertoli, avanti tutta’ rappresenta esattamente questo: l’invito a non fermarsi, a continuare a lavorare senza sosta per la crescita del nostro territorio e a farlo insieme alla cittadinanza, come abbiamo fatto in questi anni. Siamo determinati come il primo giorno perché teniamo al nostro posto del cuore ed è con questo spirito che mi ricandido a Sindaco, mettendo a disposizione della cittadinanza la mia esperienza e il mio amore per Montespertoli” conclude Mugnaini.

L’incontro del 10 marzo è aperto a tutti e al termine sarà offerto un aperitivo. Sarà allestito anche uno spazio per bambini e famiglie.