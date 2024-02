Nasconde hashish in negozio, denunciato a Castelfiorentino

Oltre 100 grammi di droga trovata nella zona della stazione ferroviaria di Castelfiorentino. Questo il bilancio della recente operazione della guardia di finanza svolta con l'ausilio della polizia municipale, che ha portato al sequestro di più di 100 grammi di hashish, tra cui anche un panetto integro e altra sostanza nelle aiuole pubbliche, per circa 3 grammi già suddivisa in dosi, risultata essere cocaina all'esito dei test.

Determinante anche il fiuto di Jeremy e Ebryl, maschio e femmina di pastore tedesco i quali, in simbiosi con i loro conduttori, hanno rinvenuto in un esercizio commerciale il panetto di hashish, nascosto in una scatola di cartone coperta da risme di carta: il titolare è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dell'attività, concentrata sempre nella stessa zona, è stato inoltre fermato un soggetto che, per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, è stato segnalato alla prefettura.