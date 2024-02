Padule di Fucecchio, incontro in Regione per risolvere la questione degli sfalci

"Anche ieri ero con i volontari dell'associazione Il Padule a ripulire l'area umida dai rifiuti. Solo grazie alla loro disponibilità e ai loro barchini è stato possibile farlo. Per conoscere tutte le problematiche del Padule occorre vivere il territorio e sporcarsi le mani, problematiche come quella della gestione della vegetazione, che tutti gli anni nel mese di agosto vede i proprietari dei terreni trascorrere diverse settimane a mettere in ordine i loro appezzamenti secondo le disposizioni regionali. I problemi comunque li risolveranno le istituzioni confrontandosi con serietà come abbiamo fatto oggi in Regione". Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, all'uscita dall'incontro con l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni, parla apertamente di un confronto proficuo che porterà risposte a breve e a lungo termine. Il tema è quello del regolamento sugli sfalci della vegetazione che rende difficoltosa la gestione dei terreni in Padule, anche a causa di interpretazioni non troppo chiare del regolamento stesso. A Firenze, al tavolo regionale, oltre all'assessore Monni erano presenti i sindaci di Fucecchio, Alessio Spinelli, e di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, i consiglieri regionali Enrico Sostegni, Federica Fratoni e Marco Niccolai, l'assessore all'ambiente di Larciano, Davide Costani, e quello di Ponte Buggianese, Fulvio Rosellini. Con loro anche il presidente dell'associazione dei proprietari dei terreni Paolo Pellegrini.

"L'incontro di stamattina ci lascia davvero ben sperare - dice Spinelli - sia per obiettivi a breve termine, relativi alla valutazione del regolamento da parte dell'avvocatura regionale per dare la possibilità di eseguire sfalci e schiacciamenti all'interno dell'area palustre, sia per obiettivi a medio termine relativi a possibili modifiche o integrazioni che rendano il regolamento di più facile interpretazione. Per il futuro, poi, stiamo lavorando per poter redigere i disciplinari legati al regolamento stesso, su cui si avranno indicazioni chiare sulla gestione della vegetazione e delle acque".

Spinelli traccia quindi un bilancio positivo dell'incontro e rende merito alla partecipazione attiva delle associazioni che, grazie alla loro conoscenza del territorio, si sono spesso rivelate degli interlocutori davvero preziosi. La discussione proseguirà nelle prossime settimane con l'avvocatura e i tecnici della Regione Toscana.

"Dalle associazioni e dall'impegno dei sindaci che conoscono il territorio - conclude - possono sicuramente arrivare delle soluzioni al problema, non certo da un'opposizione che non conosce il Padule e che si tuffa a pesce sull'argomento soltanto in occasione della campagna elettorale. A parole sono sempre presenti ma poi quando c'è da sporcarsi le mani non si vedono mai, anche ieri nella giornata di pulizia organizzata dall'associazione Il Padule di esponenti della destra non c'è stata traccia, c'era solo chi vuol veramente bene al Padule insieme ai volontari a rimboccarsi le maniche".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa