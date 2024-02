Percorsi pedonali a Fontanella, iniziano i lavori: le modifiche alla viabilità

Prenderanno avvio mercoledì 28 febbraio 2024 i lavori di manutenzione della pavimentazione della banchina stradale, lato ferrovia della sp 429, nel centro abitato di Fontanella, in via Niccoli, tratto compreso tra il civico 454 e 646. Si tratta di un intervento atteso dalla comunità della zona, mirato al ripristino dei percorsi pedonali tra i delimitatori ai margini della carreggiata e gli edifici.

Pertanto con ordinanza 73 del giorno 22 febbraio 2024 sono state disposte alcune modifiche alla viabilità in via Niccoli nel tratto compreso tra il civico 454 e 646: dalle 8 del giorno 28 febbraio 2024 fino al completamento dei lavori, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per concretizzare l’attività, restringimento di carreggiata e istituzione senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico ad eccezione dei mezzi necessari per la concretizzazione dell’attività.

"Questo intervento rientra nell’accordo sottoscritto tra Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze che ha definito i rapporti e le competenze inerenti l’esecuzione dei lavori – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci – Andiamo a intervenire sulla pavimentazione della banchina stradale per il ripristino dei percorsi pedonali a Fontanella perché siano in totale sicurezza. Sono interventi di cui la comunità di Fontanella aveva bisogno e sappiamo di essere arrivati in ritardo ma adesso è importante cominciare e completare. Anche in questo caso si tratta di lavori di un affidamento fatto nel 2023, con somme proprie di bilancio".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa