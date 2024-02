Ruba cellulare e la carta di credito con cui fa compere, denunciata

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato due persone in seguito a attività investigative e controlli stradali. La Stazione di Buti ha ricevuto una denuncia di furto di telefono cellulare e carta di debito avvenuto in un supermercato della Valdera. Le indagini hanno portato all'individuazione di una donna di 57 anni che ha utilizzato la carta di debito rubata per acquisti per un valore superiore a 130 euro. Dopo una perquisizione, il telefono cellulare è stato recuperato e la donna è stata denunciata per ricettazione e uso indebito della carta di debito.

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato un uomo di 63 anni per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo un incidente stradale. Il tasso alcolemico del conducente risultava essere 1,71 g/l, tre volte superiore al limite consentito. L'uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sequestrato.