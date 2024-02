Un uomo di cinquantasei anni ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è costituito. Non si conosce ancora la reale dinamica dei fatti, si sa che sarebbe successo nella giornata di oggi, lunedì 26 febbraio.

Il femminicidio sarebbe avvenuto a Fornaci di Barga, nel comune di Barga, in provincia di Lucca. Sul posto, in via Battisti, sono intervenuti i carabinieri. Si attendono aggiornamenti.