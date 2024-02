Vengono dal Bowling San Romano i campioni italiani nel Doppio Misto

Vengono dal bowling di San Romano (per la precisione all'Angelica) i nuovi campioni italiani di doppio misto. Eva Lemstra e Federico Rossi, quest'ultimo anche istruttore, hanno gareggiato nel weekend appena trascorso al centro Sport Park di Fano per i campionati italiani. I due atleti della As Perle Nere hanno conquistato il titolo e rappresenteranno l'Italia nella Coppa Mediterranea di Bowling in programma dal 21 al 28 aprile a Roma. Gli atleti ringraziano gli sponsor: la pasticceria Dolce Vita e la Trident Abbigliamento Sportivo.