Incidente lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare con un autoarticolato che ha rotto la barriera tra carreggiate. Il fatto è avvenuto all'altezza di Lucca. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e la polizia stradale di Montecatini. L'autista è stato trasportato in ospedale in codice verde. L'autostrada al momento è aperta a corsia ridotta in entrambi i sensi di marcia