Barricate di Scandicci, le celebrazioni del 103esimo anniversario

Si terrà mercoledì 28 febbraio la celebrazione del 103esimo anniversario delle Barricate di Scandicci nella mattina. In programma la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide del Ponte 28 febbraio 1921, alla presenza del sindaco Sandro Fallani, della presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri, delle scuole dei tre istituti comprensivi scolastici cittadini, delle associazioni del Comitato permanente della Memoria.

L’Anniversario delle Barricate è celebrato a Scandicci il 28 febbraio di ogni anno; nella stessa data del 1921, infatti, presso il ponte sulla Greve i cittadini eressero le Barricate, contro l’imminente attacco delle squadre fasciste che avevano assassinato il sindacalista Spartaco Lavagnini.

“Le Barricate furono un moto civile, un moto di unione trasversale di tutti i ceti e di tutte le culture popolari presenti nella Casellina e Torri del 1921 – ha detto il Sindaco Sandro Fallani – per opporsi fisicamente alla barbarie e alle violenze, per resistere a chi voleva reimporre un’organizzazione della vita civile, associativa e sociale non più democratica. Era appena sorta la possibilità per milioni di persone e per tanti scandiccesi di poter iniziare a contare qualcosa e il 1921 segnò purtroppo l’inizio della vittoria della reazione. Ma su quelle basi nel 1943, e successivamente con le prime elezioni libere del dopoguerra, si è rifondata Scandicci, a partire da quella fiammella che non si è mai spenta neanche nel buio ventennio fascista. E’ grazie alle Barricate del 1921 se ancora noi ci ritroviamo in quei valori, nelle idee di quelle persone che sono diventate coscienza civile di un popolo intero”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa