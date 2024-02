Disforia di genere, direttrice Careggi in commissione

“L’interlocuzione che la dottoressa Matarrese, direttore generale di Careggi, ha avuto con il Ministero della salute è stata condivisa con il sottoscritto e fondata su un elemento di serietà nelle relazioni istituzionali”.

Così l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini ha risposto in Aula all’interrogazione di Marco Stella (FI) in merito al perché la dottoressa Matarrese abbia richiesto al Ministero, e non direttamente all’assessorato, l’autorizzazione a partecipare all’audizione sulla disforia di genere all’ospedale di Careggi, in commissione Sanità.

“C’è un attività ispettiva in corso – ha aggiunto l’assessore - e quando ne conosceremo gli esiti saremo disponibili, sia in commissione Sanità che nella sede consiliare, a sviluppare tutti i confronti, chiarimenti e approfondimenti”.

“Faremo l’ennesimo accesso agli atti – ha detto Marco Stella (FI) – chiedendo la corrispondenza tra il direttore generale di Careggi e l’assessore, visto che c’è un’interlocuzione costante e continua”. Stella ha ricordato che la dottoressa Matarrese ricopre il suo incarico su nomina del presidente Giani e gli risponde direttamente “mi sarei aspettato - ha detto - che la dottoressa non avesse scritto al Ministero ma chiedesse all’assessore alla sanità”, “non ne comprendo nè le motivazioni né le ragioni di carattere politico o istituzionale”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa