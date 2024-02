Femminicidio Barga, in carcere il marito. I due erano vicini alla separazione

È finito in carcere a Lucca dopo l'interrogatorio al comando dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, Vittorio Pescaglini, l'uomo che si è costituito dopo l'omicidio della moglie Maria Batista Ferreira avvenuto di fronte dall'hotel Gorizia di Fornaci di Barga ieri. È accusato di omicidio volontario, si ipotizza l'aggravante della premeditazione.

L'uomo avrebbe colpito la moglie con un coltello modello sopravvivenza, con un primo colpo e altri due mentre la donna era a terra. L'uomo l'ha lasciata sul selciato, chiamando poi il 118 in viale Cesare Battisti. La coppia era sposata da 20 anni ma la loro storia era quasi praticamente conclusa. A Fabbriche di Vergemoli era già stato firmato un accordo preliminare per la separazione, e quest'oggi doveva arrivare la conferma di tale patto.

Maria Ferreira stando a quanto emerge avrebbe chiesto un rinvio della convalida della separazione: aveva delle perplessità in proposito per paura forse di perdere il permesso di soggiorno e il sostentamento economico del marito. E forse proprio un ripensamento potrebbe aver scatenato la reazione violenta e tragica di Pescaglini.

Sul fatto è intervenuta anche la sindaca di Barga Caterina Campani: “Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l’ennesimo femminicidio. Un’altra donna uccisa dall’ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del Governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più accettabile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile".

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.