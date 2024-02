Futuri restauratori, aperte le iscrizioni per il corso gratuito a Firenze

Dalla conservazione dei paramenti murari lapidei, al restauro di sculture, mosaici e stucchi, con esperienze dirette su beni culturali tutelati, attraverso cantieri scuola e laboratori. Sono questi gli aspetti sui quali si concentra il nuovo corso gratuito per "Tecnico del Restauro di Beni Culturali – Materiali e superfici lapidee, musive e derivate", promosso da Pegaso Network, Confartis, Liceo Artistico di Porta Romana e Cooperativa Archeologia, in partenza nel mese di aprile. Un percorso di studi gratuito reso possibile dal finanziamento della Regione Toscana, che ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di operare negli interventi di restauro delle superfici, settore che negli ultimi anni ha visto una fortissima espansione e necessita di personale qualificato.

Al termine del percorso di studi gli studenti conseguiranno la qualifica di Tecnico del Restauro di Beni Culturali, che consente l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici del Restauro di Beni Culturali redatto dal Ministero della Cultura.

Il corso si configura come un effettivo percorso curriculare di studi ed avrà quindi una durata complessiva di 3 anni per un totale di 2700 ore (1280 ore di pratica in laboratorio e nei cantieri scuola su beni culturali tutelati, 810 ore di tirocinio nelle imprese che si occupano di restauro, 610 ore di teoria in aula). La formazione in aula prevede lezioni di storia dell'arte, teoria e storia del restauro, catalogazione e progettazione.

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno mercoledì 6 marzo, per un massimo di 15 partecipanti. Per iscriversi è necessario aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso del diploma di maturità ed essere in stato di disoccupazione o inattività al momento dell’iscrizione. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 055.630089 o scrivere all’indirizzo mail e.tomasi@coop21.it. L’iscrizione al corso è gratuita.

Fonte: Ufficio stampa