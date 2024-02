'In viaggio con Frate Cipolla', lo spettacolo ispirato a Boccaccio

Prosegue la collaborazione tra Ente Boccaccio e Associazione Polis per promuovere non solo le letture ad alta voce delle novelle del Decameron ma anche le rappresentazioni teatrali.

La collaborazione risale agli anni 90 e ha visto la firma di una convenzione da parte dell’Ente Boccaccio e dell’Associazione Polis al fine di divulgare con un linguaggio artistico la figura e le opere di Boccaccio grazie a L’Oranona Teatro.

Proprio in questa ottica viene riproposta la rappresentazione teatrale “In viaggio con Frate Cipolla” in programma venerdì 1 e domenica 3 marzo alle 21.30, in Casa Boccaccio a Certaldo Alta (FI).

L’Oranona Teatro riporta in scena uno spettacolo liberamente ispirato alla novella 10 della sesta giornata del Decameron, già rappresentato in varie repliche, fin dal 1996.

La novella di Boccaccio, l’unica del Decameron ambientata a Certaldo, ha come protagonista Frate Cipolla, noto per la sua astuzia e le sue capacità oratorie, con le quali riesce a convincere la gente del paese di possedere molte sacre reliquie, come la piuma dell’Arcangelo Gabriele. La storia mette al centro con ironia la credulità e la manipolazione religiosa, mostrando Frate Cipolla come un abile truffatore che sfrutta la devozione del popolo.

Nello spettacolo il frate si trasforma in un potente simbolo della società contemporanea, incarnando le tattiche di persuasione presenti nella realtà odierna. La storia diventa così una riflessione acuta su come la società abbia sviluppato nuove dinamiche, di cui Frate Cipolla è presentato come attento osservatore.

Il testo è di Carlo Romiti e Silvia Cappelletti, la regia di Martina Dani Recchi e Carlo Romiti. Interpreti Rachael Balzano, Filippo Di Biasi, Alessandro Garofalo, Alessia Giusti, Ilaria Landi, Marco Lazzerini, Simona Lazzerini, Chiara Montanelli, Giovanni Pruneti, Benedetta Saccoccio, Lucia Succi; al violino Eva Conforti, arrangiamento musicale del maestro Damiano Santini.

L’Oranona Teatro ha residenza a Certaldo, all’interno dell’Associazione Polis, le attività sono sostenute dal contributo dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L’ingresso è libero con prenotazione a info@laboratoripolis.it oppure al numero 0571 663580.

Fonte: Ufficio Stampa