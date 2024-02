Un operaio di 24 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente sul lavoro, avvenuto poco prima delle 12 in un'azienda specializzata in carpenteria metallica a Poppi. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, avvenuto nella frazione di Ponte a Poppi. Il giovane è stato trasferito all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.