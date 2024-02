Maltempo, allagata una via di Empoli. La segnalazione: "Disagi per noi residenti"

Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla Toscana, per il quale era stata diramata l'allerta, ha provocato frane e crollo di alberi in più zone, con conseguenti chiusure e modifiche alla viabilità (Qui gli aggiornamenti). Anche a Empoli, che rientrava come altri comuni dell'Empolese Valdelsa nel codice arancione, si sono registrati disagi.

Secondo una segnalazione giunta alla redazione di gonews.it, in seguito alle precipitazioni, via Serravalle a San Martino si è allagata. In particolare si tratta di una via lungo la strada principale, che costeggia il parco di Serravalle. Nella segnalazione è riportato che "la pozza è profonda più di 10 cm, la strada è lasciata a se stessa con grande disappunto di noi residenti - si legge nella comunicazione - per la maggior parte anziani. Se non c'è l'acqua a creare disagio c'è lo stato pietoso in cui versa l'asfalto, tutto buche e sassi". Un messaggio, accompagnato dalla fotografia allegata all'articolo, che mostra la situazione di questo pomeriggio sulla via Serravalle.