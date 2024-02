Puliamo la frazione, è la volta di San Quirico in Collina

Torna l’appuntamento con “Puliamo la frazione” per sabato 2 marzo: l’iniziativa, organizzata dal Comune di Montespertoli, rientra nelle azioni di sensibilizzazione ambientale promosse dall’Amministrazione Comunale. L’appuntamento è per le ore 10 di sabato 2 marzo presso il centro di Prima Materia in via Poppiano, n. 100 a San Quirico in Collina: da lì i volontari partiranno in piccoli gruppi per ripulire le vie limitrofe. Il gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti si occuperà poi di raccoglierli. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza – non soltanto quella residente nella frazione di San Quirico – a partecipare all’evento.

La raccolta organizzata qualche settimana fa in via Castiglioni è stata un successo e la comunità ha risposto positivamente all’iniziativa. “Vi aspetto a San Quirico in Collina per continuare insieme l'impegno verso il nostro territorio” dichiara il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

L'iniziativa "Puliamo la frazione" rappresenta un'opportunità per i cittadini di contribuire attivamente alla cura del proprio territorio, promuovendo al contempo un senso di responsabilità ambientale. La partecipazione è aperta a tutte le età e l'Amministrazione Comunale incoraggia anche le famiglie a coinvolgere i più giovani, educandoli all'importanza del rispetto per l'ambiente.

Durante la mattinata, i volontari saranno forniti di attrezzature necessarie per la raccolta dei rifiuti, come sacchi e guanti. "Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza. L'impegno dimostrato dalla comunità nella scorsa iniziativa è stato importante e confido che anche questa volta raggiungeremo risultati positivi" ha aggiunto il Sindaco

L'Amministrazione comunale desidera evidenziare e ricordare il servizio gratuito offerto da ALIA Servizi Ambientali per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Per prenotare il ritiro di tali rifiuti, è possibile contattare il numero 0571 196 93 33 o consultare le alternative disponibili sul sito ufficiale di ALIA. Per informazioni sulla gestione dei rifiuti a Montespertoli: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Argomenti/Ambiente/Gestione-rifiuti

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa